Saoedi-Arabië wil miljarden steken in toerisme

De kroonprins van Saoedi-Arabië, Mohammed bin Salman, wil omgerekend ruim 11 miljard euro steken om de Aseer-regio aan de Rode Zee te ontwikkelen tot een toeristisch centrum.

De bedoeling is dat de regio tegen 2030 zo'n 10 miljoen bezoekers trekt. Het doel is om toeristische attracties in het bergachtige gebied te ontwikkelen. Ook moeten de diensten en infrastructuur, waaronder gezondheidszorg en vervoer, worden verbeterd, aldus het Saoedische staatspersbureau SPA.

Het land in het Midden-Oosten, dat in september 2019 zijn deuren opende voor buitenlandse toeristen via een nieuwe visumregeling, wil economisch minder afhankelijk worden van olie. Het toerisme zou tegen 2030 goed moeten zijn voor 10 procent van het bruto binnenlands product.

Binnenlandse toerisme

Door de coronacrisis werd de opkomende toeristische sector hard getroffen. Het land probeerde Saoedi's die normaal hun geld in het buitenland uitgeven te verleiden het binnenlandse toerisme te spekken.



In februari werd nog een plan gelanceerd om 2700 hotelkamers, 1300 wooneenheden en 30 commerciële en amusementsattracties in Aseer te bouwen. Daarmee is een bedrag van omgerekend 2,5 miljard euro gemoeid.

Het geld voor die investering komt van het Saoedische staatsinvesteringsfonds.

© ANP 2021