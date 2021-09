Marokko: Prinses Lalla Malika (88) overleden

Prinses Lalla Malika van Marokko is dinsdag op 88-jarige leeftijd overleden.

Dat heeft het Koninklijk Huis dinsdag bekend gemaakt. Lalla Malika was de tante van koning Mohammed VI.

Lalla Malika werd op 14 maart 1933 geboren in Rabat. Ze was de dochter van koning Mohamed V en Lalla Abla en één van de zussen van koning Hassan II. Sinds 1967 was ze voorzitter van de Marokkaanse Rode Halve Maan.

Vanwege het gezondheidsmaatregelen tegen het coronavirus zal de begrafenisplechtigheid in besloten kring plaatsvinden, meldt persbureau MAP.

Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.

