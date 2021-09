Lava vulkaan La Palma bereikt de zee, risico's gezondheid klein

Lava van de uitgebarsten vulkaan op het Canarische eiland La Palma heeft dinsdagavond de Atlantische Oceaan bereikt.

Door het contact met het water ontstonden grote rookwolken. De vrijgekomen gassen vormen volgens de autoriteiten een klein risico voor de lokale bevolking.

Op televisiebeelden was te zien hoe witte stoom opsteeg vanaf de kustlijn bij Playa Nueva, waar de lava de zee in stroomde. Mensen zijn opgeroepen weg te blijven van deze plek. Experts waarschuwden eerder voor mogelijke explosies en uitstoot van giftige gassen wanneer de hete lava de zee zou bereiken.

Veel van deze gassen zijn door de wind naar zee geblazen, aldus het lokale noodcomité voor vulkaanuitbarstingen. Hierdoor zijn de risico's voor de bewoners van La Palma flink kleiner geworden.



Rampgebied

Drie kustdorpen werden maandag afgesloten, omdat toen al werd gewaarschuwd dat de lava op korte termijn de zee zou bereiken. De honderden bewoners moeten thuisblijven en hun deuren en ramen dichthouden. Eerder werden meer dan 6000 mensen geëvacueerd vanwege de vulkaanuitbarsting.



De eruptie van de Cumbre Vieja-vulkaan was op 19 september. De lava stroomde sindsdien langzaam richting de Atlantische Oceaan. Meer dan zeshonderd huizen werden in de afgelopen dagen verwoest. Experts denken dat de uitbarsting van de vulkaan weken of zelfs maanden kan duren.

Dinsdag riep de Spaanse regering La Palma uit tot rampgebied. Daarmee komen onder meer noodsubsidies en andere steunmaatregelen beschikbaar.

Het eerste steunpakket heeft een waarde van 10,5 miljoen euro. Daarmee wordt huisvesting geregeld voor de mensen die dakloos zijn geworden.

