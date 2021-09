Haags raadslid Van Doorn geen verdachte meer in 'zaak-Rutte'

Arnoud van Doorn, de fractievoorzitter van de Haagse Partij van de Eenheid, geldt niet langer als verdachte in de zaak waarvoor hij zondag in Den Haag werd opgepakt.

Hij werd verdacht van een poging "inlichtingen te verschaffen om een ernstig misdrijf voor te bereiden".

Doelwit van het niet nader gespecificeerde misdrijf zou demissionair premier Mark Rutte zijn. Van Doorn werd aangehouden door de beveiligers van Rutte, die werken voor de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB), omdat hij "verdacht gedrag in de nabijheid van de premier" had vertoond.

De advocaat van Van Doorn, Anis Boumanjal, meldde dinsdag in een persbericht dat Van Doorn is aangehouden op "verdenking van voorbereiding moord, met als mogelijk doelwit demissionair minister-president Rutte". Ook zou Van Doorn in de omgeving van Rutte zijn geweest.



Van Doorn zou in de buurt van Rutte zijn geweest omdat zijn moeder in die buurt woont, zegt Boumanjal. Verder zou hij bij een fitnesscentrum zijn langs geweest om te vragen naar de openingstijden en abonnementskosten, en hij zou koffie hebben gedronken in een café.

"Kennelijk zijn dat ook plaatsen waar de heer Rutte sport dan wel zijn koffie nuttigt of aanwezig was", aldus de advocaat. "Het heeft er alles van dat de DKDB, bevangen door achterdocht en angst, in de kramp is geschoten en prematuur tot aanhouding is overgegaan."



Uit onderzoek "kwam niets naar voren dat de aanvankelijke verdenking ondersteunde", meldt het Openbaar Ministerie woensdag.

Maandag kwam Van Doorn na verhoor weer op vrije voeten. Hij is onschuldig, aldus het OM, de zaak is geseponeerd.

© ANP 2021