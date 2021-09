Spanje gaat in beroep tegen uitspraak Hof over handelsafspraken Marokko-EU

De Spaanse regering gaat in beroep tegen de beslissing van het Europese Hof om de handelsovereenkomsten tussen Marokko en de Europese Unie (EU) nietig te verklaren.

Dit meldt de Spaanse krant El Pais aan de hand van Spaanse diplomatieke bronnen.

Het Europees Hof van Justitie besloot eerder vandaag dat de Europese Commissie opnieuw namens de EU moet gaan onderhandelen over de handelsafspraken met Marokko en dat daarin de bevolking van de Sahara betrokken moet worden.

De overeenkomsten betreffen gunstige tarieven voor landbouwproducten die Marokko in de EU mag invoeren, en een visserij-overeenkomst. De uitspraak is een overwinning voor Polisario, de onafhankelijkheidsbeweging voor de Sahara die de zaak had aangespannen.



EU-buitenlandchef Josep Borrell en de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita gaven direct na de uitspraak een gezamenlijke verklaring uit. "We zullen de nodige maatregelen treffen om voor een wettelijk kader te zorgen dat de voortgang en stabiliteit van de handelsrelatie tussen de EU en het koninkrijk Marokko garandeert."

Het vonnis heeft nog geen directe invloed op de huidige exportactiviteiten van Marokko. De overeenkomsten blijven nog twee maanden van kracht en Spanje ziet graag dat de Europese autoriteiten in de tussentijd een concrete zaak voorbereiden en voorleggen aan het EU Hof.



Het cassatieberoep kan volgens El Pais "een jaar of langer" duren. In de tussentijd kan de handel tussen de EU en Marokko gewoon doorgaan.

Spanje is, met 93 van de 128 Europese vaartuigen, zeer actief in de visgronden in de Zuid-Marokkaanse regio's.

