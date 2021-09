Spaanse justitie heropent genocide-onderzoek tegen Brahim Ghali

Het genocideonderzoek van de Spaanse justitie naar Polisario-voorman Brahim Ghali is heropend.

Dat meldt de Spaanse justitie woensdag in een verklaring die spreekt van een aantal procedurefouten.

Het hof in Spanje besloot begin juni dat Ghali niet hoeft te worden vastgezet omdat er geen bewijs werd aangeleverd dat hij schuldig zou zijn aan onder meer marteling, moord en genocide. Hij vloog diezelfde avond terug naar Algerije.

De klacht werd bij de Spaanse rechtbank ingediend door Sahrawi mensenrechtenvereniging ASADEDH nadat bekend werd dat Ghali zich op Spaans grondgebied bevond.



ASADEDH stelde in haar klacht dat agenten van het Polisario Front, waaronder Ghali en Algerijnse veiligheidsfunctionarissen, talrijke misbruiken hadden begaan die als marteling of genocide zouden kunnen worden aangemerkt. Volgens ASADEH vonden deze misstanden plaats in de kampen van Tindouf.

Ghali is daarnaast nog het onderwerp van een andere klacht die nog in behandeling is. De klacht werd ingediend door Fadel Breika, een genaturaliseerde Spaanse dissident van het Polisario Front.



Coronabesmetting

De separatistenleider lag eerder dit jaar ruim zeven weken lang in het San Pedro-ziekenhuis in Noord-Spaanse Logroño voor behandeling aan een coronabesmetting.

Zijn aanwezigheid in Spanje was de aanleiding voor het dieptepunt in de Spaans-Marokkaanse betrekkingen. Rabat riep de Spaanse ambassadeur op het matje en haalde de eigen ambassadeur in Spanje terug.

© MAROKKO.NL 2021