Marokko en Mauritanië willen samenwerking uitbreiden

Marokko en Mauritanië willen de onderlinge bilaterale samenwerking op een breed scala van kwesties uitbreiden en verankeren.

Dat zei de Mauritaanse Minister van Buitenlandse Zaken Ismail Ould Cheikh Ahmed tijdens zijn recente officiële bezoek aan Rabat.

Ould Cheikh Ahmed was onder meer in Rabat voor de ceremonie voor het leggen van de eerste steen voor de bouw van een Mauritaans diplomatiek complex. Na de ceremonie had de Mauritaanse bewindsmaand een ontmoeting met zijn Marokkaanse ambtgenoot Nasser Bourita.

De bijeenkomst omvatte een aantal politieke consultaties over verschillende gebieden zoals handel en regionale kwesties. Volgens Bourita bevat de economische sector een aanzienlijk onbenut potentieel.



De Mauritaanse buitenlandminister benadrukte dat beide landen vergelijkbare opvattingen delen over veel kwesties en dat de onderlinge overeenkomsten de verbetering van de bilaterale samenwerking verder zal vergemakkelijken.

Het onlangs ingehuldigde gebouw van de Mauritaanse diplomatieke missie in het hart van de Marokkaanse hoofdstad is volgens Ould Cheikh Ahmed een "sterke indicator voor de positieve richting van de betrekkingen tussen Rabat en Nouakchott.".



Hij herinnerde aan het gegeven dat meer dan 3.000 Mauritaanse studenten zijn ingeschreven bij Marokkaanse universiteiten en dat meer dan 10.000 Mauritaniërs zich in Marokko hebben gevestigd. Hij bedankte Marokko voor de gastvrijheid en het hosten van "een belangrijke Mauritaanse gemeenschap in Marokko".

Bourita zei dat de Mauritaanse studenten 60 procent uitmaken van de buitenlandse Arabische studenten in Marokko. Daarmee is onderwijs één van de belangrijkste samenwerkingssectoren tussen beide landen.

