Bourita: hoge verkiezingsopkomst in zuidelijke provincies weerspiegelt territoriale integriteit

De opmerkelijk hoge verkiezingsdeelname van Sahrawa aan de laatste algemene verkiezingen is een teken van hun "gehechtheid aan Marokko en diens territoriale integriteit."

Dat zei de Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita tijdens de de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Gedurende de algemene verkiezingen van 8 september noteerden de zuidelijke provincies van Marokko het hoogste percentage op nationaal niveau met een opkomst van 63 procent. Ver boven de nationale participatiegraad van 50,18 procent.

De opmerkelijk hoge deelname illustreert volgens Bourita de "ontegensprekelijk wil" van de bevolking van de zuidelijke provincies om "volledig en effectief deel te nemen" aan de uitvoering van het duurzame ontwikkelingsproject dat in 2015 door Koning Mohammed VI werd gelanceerd.



Het enthousiasme van de bevolking gedurende de verkiezingen is volgens Bourita het teken dat de bevolking in de regio "in vrede en sereniteit" leeft en "volledig deelneemt aan de sociaal-economische ontwikkeling van de regio en het politieke leven.".

Bourita herinnerde aan de aanhoudende inzet van Marokko voor het door de VN geleide politieke proces om een ​​wederzijds aanvaardbare oplossing voor het conflict in de Westelijke Sahara te vinden.



Hij benadrukte dat het autonomieplan dat Marokko in 2007 presenteerde de "enige weg" naar een politieke en definitieve oplossing blijft voor het "kunstmatige regionale geschil".

Bourita sprak ten slotte met bezorgdheid over de "tragische humanitaire situatie in de Tindouf-kampen". Volgens Bourtia heeft gastland Algerije zijn verantwoordelijkheden afgestaan aan een gewapende separatistische groep, "een flagrante schending van de beginselen van het internationaal humanitair recht.".

© MAROKKO.NL 2021