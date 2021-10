Lareb: 10.000 meldingen menstruatiestoornissen na coronavaccins

Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot nu toe bijna 10.000 meldingen ontvangen van menstruatiestoornissen na coronavaccinatie.

De klachten lopen uiteen van het uitblijven van de menstruatie, hevige menstruatie, tot doorbraakbloedingen.

Ook zijn er klachten over bloedingen na de overgang, maakte het bijwerkingencentrum bekend. Lareb is momenteel bezig om de meldingen nader te bekijken en in kaart te brengen. Ook internationaal wordt er nader onderzoek naar gedaan.

De organisatie onderstreept dat menstruatiestoornissen ook vaak voorkomen zonder vaccinatie. "Ook kunnen ze vele oorzaken hebben, zoals een infectie, ziekte of stress.

Het is nog niet duidelijk of menstruatiestoornis een bijwerking is van de coronavaccins, maar die mogelijkheid is er wel. Het vaccin stimuleert het immuunsysteem en dit kan mogelijk invloed effect hebben op de hormoonspiegels", aldus Lareb.

