Onderzeese stroomkabel tussen Marokko en VK kost $21,9 miljard

De Britse onderneming Xlinks is gestart met het plan om een onderzeese stroomkabel aan te leggen tussen Marokko en het Verenigd Koninkrijk.

De 3.800 kilometer lange kabelboom zal in totaal uit vier kabels bestaan ​​en wordt de langste onderzeekabel voor stroom ter wereld.

De onderneming gaat in Marokko een energiecomplex van 10,5 gigawatt (GW) bouwen om zowel wind- als zonne-energie te oogsten. De opgewekte energie zal vervolgens aan het VK worden verkocht en geleverd worden via de onderzeese kabel die Marokko verbindt met verschillende locaties in Wales en Devon.

Het bedrijf is van plan om ten minste twee fabrieken te bouwen om de kabels te produceren. Het bouwen van nieuwe fabrieken is sneller dan wachten op het productieschema van een bestaand bedrijf.



In 2023 zal worden begonnen met de bouw van de fabrieken zodat de bekabeling in 2025 kan beginnen en in 2029 in gebruik kan worden genomen.

Voor de aanleg werden drie verschillende routes overwogen en de routeoptie die territoriale wateren omzeilt bereikte een diepte van 3.000 meter, "dus kozen we voor de ondiepste route die niet dieper gaat dan 700 meter", verduidelijkte Morrish. De onderwaterkabel kruist straks de territoriale wateren van Frankrijk, Portugal en Spanje.



VK: te weinig zon en onbetrouwbare wind

Xlinks merkt op dat, ondanks het feit dat zonne- en windenergie van vitaal belang zijn voor het verminderen van de uitstoot van het VK, de opwekking van zonne-energie in het VK simpelweg niet rendabel is in de winter, juist wanneer de vraag naar energie het hoogt is. De windproductie kan daarentegen sterk variëren van week tot week en is daardoor niet betrouwbaar.



Voor Xlinks ligt het voor de hand om energie te oogsten in de Sahara. Omdat de Sahara het hele jaar door een hoge zonnestraling geniet kan het bedrijf elke dag op betrouwbare wijze elektriciteit opwekken, ook in de winter.

De gekozen locaties voor de windparken profiteren van een betrouwbare Atlantische wind die deel uitmaakt van een ander weersysteem dan het VK, aldus Xlinks.

Het project moet 7 miljoen Britse huishoudens van groene stroom voorzien en zal in Marokko zorgen voor 10.000 nieuwe banen, waarvan 2.000 permanent.

© MAROKKO.NL 2021