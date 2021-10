Bondscoach Marokko nog steeds niet blij met Ziyech en Mazraoui

De bondscoach van Marokko Vahid Halilhodzic heeft donderdag opnieuw uitgehaald naar Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech.

Het tweetal is wederom niet opgenomen in de selectie van de Atlasleeuwen.

"Het is niet een incidenteel geval van een gebrek aan discipline", zei Halilhodzic donderdag op een persconferentie over zijn besluit om Ziyech niet mee te nemen. "We zijn in gesprek gegaan met hem mar de grenzen zijn bereikt. Het is jammer, het is een puinhoop, maar ook erg zonde.", zei de Bosniër. "Ik heb er eigenlijk spijt van dat ik deze beslissing niet eerder heb genomen", vervolgde hij.

Tijdens de vorige interlandperiode in september hekelde Halilhodzic het "onacceptabele gedrag" van de 28-jarige Ziyech en verweet hij hem van een "gebrek aan discipline". De Chelsea-middenvelder reageerde daarop boos via Instagram: "De volgende keer dat je praat, spreek dan de waarheid." Ziyech wil pas terugkeren bij Marokko als er een andere bondscoach wordt aangesteld.



Mazraoui Ook de 23-jarige Mazraoui moet het ontgelden. Volgens Halilhodzic heeft de Ajacied een keer geweigerd om te spelen. "Hij zei dat hij geblesseerd was maar de medische staf vertelde me dat hij gewoon fit was.". Halilhodzic kan het gedrag van Mazraoui "niet tolereren".

Volgens Mazraoui was er eerder wel ruimte voor een verzoeningsgesprek tussen hem en Halilhodzic, maar dat gesprek heeft, gezien de huidige selectie, nog niet plaatsgevonden.



NEC-verdediger Souffian El Karouani, AZ-aanvaller Zakaria Aboukhlal en voormalig Sparta Rotterdam-middenvelder Abdou Harroui zijn wel opgeroepen.

De Atlasleeuwen spelen in oktober drie kwalificatieduels voor het WK in Qatar. Marokko speelt op 6 en 9 oktober tegen Guinee-Bissau en op 12 oktober tegen Guinee.

© MAROKKO.NL 2021