Marokko versoepelt coronamaatregelen, avondklok naar 23.00 uur

Vanaf vrijdag 1 oktober wordt de avondklok in Marokko ingeperkt en gaat deze twee uur later in en geldt tussen 23.00 uur en 05:00 uur.

Dat heeft het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid donderdagavond bekend gemaakt. De avondklok gaat momenteel om 21.00 uur in.

Ook mogen sportscholen, hamams en de horeca de helft van de capaciteit benutten en wordt de maximumcapaciteit in het openbaar vervoer verhoogd van 50 naar 75 procent.

Bijeenkomsten in openbare en gesloten ruimtes zijn toegestaan voor maximaal 50 personen. Wel blijft de 1,5 meter regel gelden en blijft het dragen van een mondkapje in openbare ruimtes verplicht.



Het aantal nieuwe coronaslachtoffers in Marokko is de afgelopen weken flink afgenomen en ook het herstelpercentage is sinds enkele dagen weer hoger dan 97 procent.

Noodtoestand

In Marokko geldt nog steeds de noodtoestand. Deze werd in maart vorig jaar voor het eerst ingevoerd en is tot dusver 17 keer verlengd. Het in stand houden van de noodtoestand geeft de regering mogelijkheden tot het treffen van "uitzonderlijke maatregelen" om de coronacrisis het hoofd te bieden.



Het land heeft ruim 41 miljoen prikken gezet en telt 19 miljoen volledig gevaccineerden. De vaccinatiegraad ligt daarmee dicht bij de oorspronkelijke vaccinatiedoelstelling om in december 80 procent van de bevolking te vaccineren.

Marokko heeft tot dusver ruim 933.000 coronabesmettingen geregistreerd. Voor zover bekend zijn er zeker 14.267 personen in het land overleden aan de gevolgen van Covid-19.

© MAROKKO.NL 2021