Frankrijk sluit ruim 30 moskeeën in minder dan een jaar

Sinds november 2020 heeft Frankrijk ruim een derde van de 89 geïnspecteerde moskeeën gesloten.

Nog zes andere gebedshuizen zullen binnenkort worden gesloten, zei de Franse Minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin in een interview met dagblad Le Figaro.

Naast de moskeeën zijn vijf andere moslimverenigingen gesloten, naar verluidt zouden de verenigingen zich bezighouden met het "promoten van de politieke islam". Darmanin benadrukte dat de separatismewet de autoriteiten in staat stelt om nog meer instellingen te sluiten.

Zo verzetten de Franse autoriteiten zich ook tegen de bouw van de 'Eyup Sultan'-moskee in Straatsburg, ondanks de eerdere goedkeuring van de lokale autoriteiten. Ook zullen er nog eens 10 extra verenigingen worden gesloten, waarvan vier in oktober. Ook werden bankrekeningen van 205 verenigingen in beslag genomen en zijn twee imams het land uitgezet.



"We zaaien terreur onder degenen die ons terreur willen opleggen", zei Darmanin , eraan toevoegend dat religieuze functionarissen uit het buitenland met ingang van 2023 niet meer naar Frankrijk kunnen komen en dat de gouverneurs in het land zijn opgedragen de verblijfsvergunningen van aanwezige imams niet te verlengen.

De Franse regering liet eerder deze week al weten het aantal visa dat wordt afgegeven aan Marokkaanse, Algerijnse en Tunesische burgers zal beperken om deze landen in staat te stellen de door Frankrijk gedeporteerde burgers terug te nemen.



Antiseparatisme-wet

In augustus keurde de hoogste autoriteit van Frankrijk de controversiële antiseparatisme-wet goed. De wet werd breed bekritiseerd omdat deze zich vooral richt op de Franse moslimgemeenschap, de grootste van Europa (3,35 miljoen).

Het wetsvoorstel werd in juli door de Nationale Assemblee (Tweede Kamer) aangenomen, ondanks enorme tegenstand van zowel rechtse als linkse wetgevers. De regering beweert dat de wet bedoeld is om het seculiere systeem van Frankrijk te versterken. Critici zijn echter van mening dat deze de godsdienstvrijheid beperkt en moslims marginaliseert.



De wet staat ambtenaren toe om moskeeën en verenigingen te dwarsbomen en om de financiën van aan moslims gelieerde verenigingen en NGO's te controleren.

Ook worden schoolkeuzes van moslims beperkt door thuisonderwijs afhankelijk te maken van officiële toestemming en is het patiënten verboden om hun arts om religieuze of andere redenen op basis van geslacht te kiezen.

