Ophef na beelden onmenselijke toestand Marokkaanse migrant in opvangcentrum Zuid-Korea (video)

In Zuid-Korea is geschokt gereageerd op videobeelden van de ondraaglijke toestand van een Marokkaanse man in een migrantencentrum.

Op beelden die door een bewakingscamera zijn gemaakt is te zien hoe een Marokkaanse man vastgebonden op de grond ligt met een zak over zijn hoofd.

Volgens de Koreaanse pers bevindt het detentiecentrum zich in de stad Hwaseong, in de provincie Gyeonggi (ten zuidoosten van Seoul). Migranten-mensenrechtengroepen hebben woensdag het buitensporige gebruik van geweld tegen de Marokkaan aan de kaak gesteld en opgeroepen om actie te ondernemen om te voorkomen dat dit opnieuw gebeurt, meldt de Korea Times.

De NGO's hielden een persconferentie voor de Nationale Mensenrechtencommissie van het land. "Opvangcentra voor buitenlanders zijn geen plaatsen waar criminelen worden opgesloten. De methode van het vastbinden van handen en voeten op de rug wordt in deze detentiecentra al tientallen jaren beoefend, al is het verboden", zegt de advocaat die een klacht heeft ingediend tegen het detentiecentrum.



Asiel

De Marokkaanse man kwam in oktober 2017 als asielzoeker in Zuid-Korea aan. Hij werd in maart 2021 naar het detentiecentrum overgeplaatst na een uitzettingsbevel.

Na fysieke woordenwisselingen met agenten werd hij meerdere keren in isolatie geplaatst. Volgens de Korea Times is hij in totaal "twaalf keer in eenzame opsluiting geplaatst", waarbij hij een derde van zijn tijd in het centrum doorbracht in een cel van 10 vierkante meter.



Hij protesteerde tegen de omstandigheden van zijn detentie en vroeg om toegang tot medische behandeling maar zijn verzoeken werden meermaals afgewezen. "Ik kon niet meer ademen. Ik zal nooit vergeten wat ze me hebben aangedaan.'', zegt het slachtoffer in verklaringen tegen de pers.

De NGO's hebben de zaak voorgelegd aan de VN-werkgroep inzake willekeurige detentie en het VN-comité tegen foltering. Ook is het Koreaanse ministerie van Justitie verzocht om de onmiddellijke vrijlating van de Marokkaan.

In een verklaring meldt justitie dat een onderzoek plaats zal vinden. Volgens het ministerie heeft de migrant zes maanden lang "waterleidingen, ramen en toiletten gebroken" en heeft hij daarbij zichzelf en personeel van het opvangcentrum verwondt.

