Federale rechter VS staat uitzettingen migrantengezinnen toe

Een Amerikaans federaal hof van beroep heeft donderdag geoordeeld dat de regering-Biden kan doorgaan met het uitzetten van migrantenfamilies die betrapt worden op het oversteken van de grens tussen de VS en Mexico.

De uitzettingen gebeuren op basis van een uitvoerend bevel dat bij het uitbreken van de coronapandemie werd uitgevaardigd.

Het bewuste bevel, bekend als Title 42, werd in maart 2020 uitgevaardigd door het Amerikaanse Centrum voor ziektecontrole en preventie (CDC) onder voormalig president Donald Trump, met als doel de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Een federale rechter oordeelde op 16 september dat Title 42 niet kon worden toegepast op gezinnen. Tegen die uitspraak ging de regering van president Joe Biden in beroep. Door de uitspraak door het hof van donderdag kunnen de VS alsnog doorgaan met het uitzetten van migrantengezinnen.

Eerder in september drong Filippo Grandi, de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen bij de VN, nog aan op opheffing van Title 42, omdat de daaruit voortvloeiende beperkingen volgens hem "de meeste mensen die aan de zuidwestelijke landgrens van de VS aankomen elke mogelijkheid ontzeggen om asiel aan te vragen".

Daarmee zouden de VS volgens Grandi "internationale normen" schenden.

