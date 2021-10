Benzineprijs stijgt tot boven de 2 euro per liter

Voor een liter benzine moet sinds vrijdag meer dan 2 euro worden betaald.

Dat is althans de gemiddelde landelijke adviesprijs die consumentencollectief United Consumers dagelijks bijhoudt.

Het is voor het eerst dat de prijzen tot boven de 2 euro zijn gestegen. De gemiddelde adviesprijs is 2,001 euro. Het laagterecord sinds United Consumers de prijzen bijhoudt, was op 13 december 2001 toen een liter benzine 1,049 euro kostte. Naast de benzineprijs staan daardoor ook de prijzen voor lpg en diesel op recordhoogtes. Voor lpg moet 1,026 euro worden betaald. Een liter diesel kost 1,659 euro.

De hogere prijzen zijn het gevolg van de oplopende olieprijs. Voor een vat brentolie moest eerder deze week voor het eerst sinds 2018 meer dan 80 dollar worden betaald. In een jaar tijd zijn de olieprijzen met zo'n 50 procent gestegen.



Oplopende prijzen energie

De olieprijzen en de consumptie zijn dit jaar snel gestegen doordat de economie herstelt. Steeds meer mensen zijn ingeënt tegen het virus en coronabeperkingen, onder meer op reizen, zijn afgebouwd. Maar de capaciteit van de olieproducenten is achtergebleven. Zij kunnen nu niet goed aan de stijgende vraag voldoen.

Wat ook meespeelt zijn de oplopende prijzen voor energie. Gas en kolen zijn sterk in prijs gestegen en daarmee wordt olie als goed alternatief gezien.

