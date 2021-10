Tesla installeert laadpunten in Casablanca

Op verschillende locaties in Casablanca worden oplaadpunten voor elektrische voertuigen (EV's) van Tesla geïnstalleerd.

Naar verluidt is de Amerikaanse autofabrikant van plan om op korte termijn een kantoor te openen in de economische hoofdstad van Marokko, meldt nieuwsdienst Medias24.

De laadpalen die momenteel verspreid over Casablanca worden geïnstalleerd, onder meer op de Boulevard Al Massira, zijn vooral bedoeld als marketing, vertelt een ingewijde aan Medias24.

Marokko staat al enige tijd op de radar van Tesla maar er zijn nog geen concrete plannen voor de verkoop van Tesla-voertuigen in het land.



Tesla-onderdelen

Het in Marokko gevestigde STMicroelectronics is in juni begonnen met de productie van onderdelen voor Tesla Motor.

In Marokko werd de start van het productieproces gezien als een overwinning voor de Marokkaanse auto-industrie omdat het land erin is geslaagd om vroegtijdig een voet tussen de deur van de EV-industrie te krijgen.

