Errachidia: Zonne-energiecentrale Erfoud zo goed als klaar

De bouw van de zonne-energiecentrale in Erfoud is afgerond en de installatie bevindt zich momenteel in de industriële testfase.

De directeur van het Nationaal Bureau voor Elektriciteit en Drinkwater (ONEE) Abderrahim El Hafidi bracht donderdag een technisch bezoek aan de zonne-energiecentrale en liet weten dat de inbedrijfstellingstests "overtuigend" zijn. De centrale heeft een capaciteit van 40 MW en is één van de drie installaties die deel uitmaken van het zonne-energiecomplex 'Noor Tafilalet'. De gemiddelde jaaropbrengst van ongeveer 72 GWh moet 34.000 huishoudens van stroom voorzien. De centrale kost ongeveer 379 miljoen DH (€ 36 miljoen) en wordt gefinancierd door de Wereldbank en het Clean Technology Fund. Het kostenplaatje voor het gehele complex bedraagt 1.050 miljoen DH (€ 100 miljoen).

Met een algemene jaarlijkse instraling van 2397 kWh / m2 behoort de centrale tot één van de beste in het land. De komst van de centrale maakt het mogelijk om hernieuwbare energie op te wekken voor een zeer concurrerende prijs van minder dan 0,30 DH / kWh, aanzienlijk lager dan de gemiddelde prijs van 3,50 DH/kWh in 2009. Met de ingebruikname van het gehele 'Noor Tafilalet'-complex zal het geïnstalleerd vermogen van de zonnepanelen in Marokko met ongeveer 17 procent toenemen.