Saoedi-Arabië: 4 jaar cel voor Al-Hasani na uitlevering door Marokko

De Saoediër Usama Al-Husaini die door Marokko werd uitgeleverd aan Saoedi-Arabië is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar.

Dat meldt de in Londen gevestigde mensenrechtenorganisatie ALQST.

De 42-jarige Al-Husaini werd begin februari op verzoek van Riyadh in Marokko gearresteerd. Volgens het officiële internationale aanhoudingsbevel werd hij gezocht wegens autodiefstal. In werkelijkheid werd hij verdacht van deelname aan "gewapende verzetsactiviteiten" tegen het Saoedische koninkrijk.

Zijn proces stond gepland op 3 maart maar hij werd bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. Al-Husaini, die ook wel bekend staat als Osama al-Hasani heeft naast de Saoedische ook de Australische nationaliteit.



Zijn arrestatie en geplande uitlevering door Marokko zorgde begin dit jaar voor veel ophef. Mensenrechtenorganisaties riepen de Marokkaanse autoriteiten op de uitlevering te staken. Volgens persbureau Reuters heeft Al-Husaini een Marokkaanse vader, daardoor zou hij ook over de Marokkaanse nationaliteit beschikken. Marokko verhindert de uitlevering van onderdanen aan derden.

Zijn Marokkaanse vrouw Hanae vreesde voor uitlevering omdat ze er van overtuigd was dat haar maan hetzelfde lot zou ondergaan als journalist Jamal Khashoggi. De kritische journalist werd in oktober 2018 vermoord tijdens een bezoek aan het Saoedische consulaat in Istanbul.



In maart keurde de Marokkaanse justitie zijn uitlevering dan toch goed, ondanks het verweer van verschillende NGO's, waaronder Human Rights Watch (HRW). De mensenrechtenorganisatie heeft documenten in handen waaruit bleek dat de Saoedische autoriteiten Al-Hasani in 2018 al hadden vrijgesproken voor de 'autodiefstal' waar hij begin dit jaar weer voor opgepakt was.

Volgens HRW was de uitzetting door Marokko tevens in strijd met het beginsel van het internationaal gewoonterecht van non-refoulement. Het recht bepaalt dat het voor landen verboden is om een ​​persoon uit te leveren naar plaatsen waar hij of zij het risico loopt te worden gemarteld, of een wrede onmenselijke behandeling dreigt te ondergaan.

