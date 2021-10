Marokko registreerde dit jaar 285 bosbranden tot nu toe

Van januari tot en met september 2021 is ruim 2.782 hectare bos geteisterd door 285 branden.

Dat meldt het Ministerie van Water- en Bosbeheer (Ministerie van Landbouw) donderdag.

De schade als gevolg van bosbranden is afgenomen met 47 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. De afname ligt 11 procent lager dan het 10-jarig gemiddelde. Volgens het ministerie is de schade beperkt gebleven als gevolg van de inspanningen om bosbranden te bestrijden.

De noordelijke Rif-regio is met 81 bosbranden het zwaarst getroffen. Ruim 1.482 hectare bos ging in vlammen op. Op de tweede plaats staat de regio Fez-Boulemane met 17 branden en 859 hectare verbrand land.



De grootste bosbrand in de Rif-regio werd geregistreerd in het bos van Jbel Sougna in de provincie Chefchaouen en besloeg een gebied van 1.100 hectare. De geraamde schade van branduitbraken in de provincie Sefrou, in Laanaceur (Dayat Ifer) en in Ighezrane ( Ribate Al Kheir) bereikte respectievelijk 470 en 350 hectare. Bij de bosbranden gingen veel plantensoorten verloren, zoals de kurkeik, aleppo-dennen en steeneiken.

Het wederopbouwprogramma van verbrande bossen is inmiddels in het gehele land gestart, zo ook in het Zemzem-bos in de noordelijke stad M'diq dat vorig jaar was afgebrand. Het herstellen van de beschadigde ecosystemen in het bos van Zemzem kost zo'n 15,5 miljoen DH (€ 1,4 miljoen).

© MAROKKO.NL 2021