Advocaat: Eindhovense 'terreurverdachten' hadden geen serieus plan voor aanslag op politici

Er was geen concreet plan van de negen terreurverdachten uit Eindhoven die vorige week werden opgepakt voor een aanslag op politici.

Dat zegt de advocaat van twee van de verdachten, Peter Plasman, naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf.

Volgens de krant hadden de negen verdachten het "mogelijk gemunt" op premier Mark Rutte, PVV-voorman Geert Wilders en FVD-leider Thierry Baudet. Volgens Plasman is de beschuldiging gebaseerd op een "melig gesprek" dat de verdachten hadden tijdens het opzetten van een film op Netflix.

In dat gesprek zijn nare teksten gezegd en zijn de politici genoemd. "Maar er is nooit sprake geweest van een serieus plan, waarbij besproken is hoe en wie dat gaat doen." De twee verdachten die Plasman verdedigt "noemen zichzelf echt heel dom dat ze hierover hebben meegepraat", aldus de raadsman.



In chatgesprekken tussen de verdachten zouden de politici niet genoemd zijn. Volgens Plasman werden er tijdens de chatgesprekken wel "vervelende teksten" uitgewisseld, maar niks waaruit blijkt dat zijn cliënten "een jihadistisch gedachtegoed" hebben.

Voorarrest

Het Openbaar Ministerie wil desgevraagd niet reageren, omdat het "gaat om een lopend strafrechtelijk onderzoek", aldus een woordvoerder. Woensdag bepaalde de rechter dat de negen terreurverdachten twee weken langer in voorarrest blijven.



Een woordvoerder van Rutte laat weten niet te reageren op het nieuws, en verwijst voor verdere vragen naar het OM. Ook Baudet laat weten niet op het nieuws in te gaan.

"Het houdt nooit op", zegt de extreemrechte Wilders in een reactie. "Al 17 jaar fatwa’s, jihadi’s en doodsbedreigingen. Om gek van te worden. Maar ik ga door. Altijd. Met veel overtuiging. Voor onze vrijheid en tegen de islamisering van ons land. Dat is mijn missie. En hopelijk overleef ik dat."

