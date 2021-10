Frankrijk halveert visumuitgifte Maghreb-landen

Frankrijk zegt dat het het aantal visa dat wordt verleend aan mensen uit Marokko, Algerije en Tunesië drastisch zal verminderen.

De regering in Parijs beschuldigt de voormalige Franse koloniën ervan niet genoeg te doen om illegale immigranten terug te laten keren.

Macron heeft naar verluidt bevolen het aantal visumleveringen aan Marokko en Algerije te halveren vanaf het niveau van 2020 nadat diplomatieke inspanningen met de Noord-Afrikaanse landen mislukten. Tunesiërs zullen het met een derde minder visumuitgiftes moeten doen.

Frankrijk vindt het steeds moeilijker om burgers uit de drie landen terug te sturen nadat ze een uitzettingsbevel (OQTF) hebben ontvangen. "Er was sprake van dialoog, gevolgd door dreigingen, en vandaag voeren we die dreigingen uit", zei regeringswoordvoerder Gabriel Attal dinsdag tegen Europe 1 radio.



"Het is een drastische en ongekende beslissing, maar wel noodzakelijk wegens het feit dat deze landen weigeren onderdanen terug te nemen die we niet in Frankrijk willen of kunnen houden.", zei Attal.

Wanneer een Franse rechtbank een visumaanvraag van een persoon afwijst, moeten de autoriteiten een speciale reispas van zijn of haar land van herkomst regelen om hen gedwongen uit te zetten. Parijs zegt dat Rabat, Algiers en Tunis dat weigeren.



Visumsancties

Uit cijfers van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat Franse rechtbanken in de eerste zes maanden van dit jaar 7.731 visumaanvragen van Algerije hebben afgewezen. Wegens het niet verkrijgen van de reispassen werden slechts 22 personen van het Franse grondgebied verdreven.

Wat Marokko betreft, werden 80 mensen het land uitgezet (3.301 afgewezen visumaanvragen) en voor Tunesië werden 131 mensen het land uitgezet (3.424 afgewezen visumaanvragen).



"We hopen dat de sancties zullen leiden tot meer samenwerking met Frankrijk, zodat we onze immigratieregels kunnen toepassen", zei Attal.

De Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita veroordeelde de stap als "ongerechtvaardigd", en zei dat zijn land zorgvuldig omging met migrantenkwesties om een ​​evenwicht te vinden tussen het toestaan ​​van bewegingsvrijheid en het terugdringen van illegale migratie.



"De beslissing van Frankrijk is soeverein. Marokko zal het bestuderen maar de redenen die worden gegeven om het besluit te rechtvaardigen vereisen uitleg en een dialoog, omdat ze niet de realiteit weerspiegelen.", aldus Bourita.

Verkiezingsklets

Immigratie wordt een belangrijk thema bij de Franse presidentsverkiezingen van volgend voorjaar, wanneer wordt verwacht dat Macron het op zal nemen tegen de extreemrechtse leider Marine Le Pen.



De Franse regering kondigde de visumbeperkingen aan op dezelfde dag dat Le Pen het programma van haar National Rally party over immigratie presenteerde.

Macron heeft gezegd dat de regering niet "laks" zal zijn op het gebied van immigratie. Terwijl driekwart van de visumaanvragen uit de drie Noord-Afrikaanse landen in de eerste zes maanden van dit jaar werd ingewilligd, is de algemene trend neerwaarts. 874.309 visa werden verleend in 2017, 766.575 in 2019.

© MAROKKO.NL 2021