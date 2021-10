Belgische moslims stappen naar rechtbank Straatsburg na verbod op halal slachten

Moslimverenigingen in België gaan in beroep bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) tegen de beslissing van het Belgische Grondwettelijk Hof om het halal slachten van dieren te verbieden.

Zo maakten de verenigingen vrijdag bekend. Het Uitvoerend Bureau voor Moslims in België en de Coördinatieraad van Islamitische Instellingen van België hebben besloten in beroep te gaan tegen de uitspraak bij de Europese rechtbank in Straatsburg nadat de hoogste gerechtelijke instantie van België het verbod donderdag had goedgekeurd, aldus de organisaties in een verklaring.

"De huidige religieuze slachttechnieken vormen een volwaardig alternatief voor het verdoven van dieren en zijn volledig in lijn met de eisen op het gebied van volksgezondheid, voedselveiligheid en dierenwelzijn", legden ze uit.

"De bedwelmingsverplichting daarentegen is slechts een emotionele symbolische maatregel, die eenvoudigweg dient om, ten nadele van religieuze minderheden, het geweten van de gemiddelde consument te sussen en de realiteit te verdoezelen dat dieren worden grootgebracht als consumptieobjecten in industriële megastallen", voegden ze eraan toe.



In 2019 is in de Waalse en Vlaamse regio's een nieuwe wetgeving inzake de bescherming en het welzijn van dieren in werking getreden. De wet verbood het slachten volgens traditionele islamitische en joodse wijze door slagers te verplichten de dieren eerst te verdoven alvorens ze worden geslacht.

Moslim- en joodse organisaties vochten het wetsvoorstel aan en voerden aan dat het verbod op ritueel slachten in strijd is met de vrijheid van godsdienst.

