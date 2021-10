Polisario eist € 1 miljard schadevergoeding van de EU

Het separatistische Polisario-Front wil ruim € 1 miljard schadevergoeding van de Europese Unie (EU) als gevolg van de "onrechtmatige overeenkomst" tussen Marokko en de EU.

Het Europees Hof van Justitie besloot eerder deze week dat de Europese Commissie opnieuw namens de EU moet gaan onderhandelen over de handelsafspraken met Marokko en dat daarin de bevolking van de Sahara betrokken moet worden.

De overeenkomsten betreffen gunstige tarieven voor landbouwproducten die Marokko in de EU mag invoeren, en een visserij-overeenkomst. De uitspraak is een overwinning voor Polisario, de onafhankelijkheidsbeweging voor de Sahara die de zaak had aangespannen.

"Marokko, dat geen soevereiniteit heeft over de Sahrawi-wateren, kan geen vergunningen afgeven aan Spaanse vissers voor niet-gereglementeerde vangsten", aldus Polisario-advocaat Manuel Devers tijdens een persconferentie vrijdag in Madrid. De conferentie vond plaats in aanwezigheid van Oubi Bouchraya, vertegenwoordiger van het Polisarion-Front bij de EU.



Met de erkenning van zijn "legitimiteit om de bevolking van de Westelijke Sahara te vertegenwoordigen" door het EU-Hof van Justitie eist de Polisario een schadevergoeding, geschat op een miljard euro.

Ook richtte hij zich tot Spaanse vissers om zich tot "een bevoegde autoriteit" te wenden voor vergunningen in de visgronden. Anders dreigde hij "actie te ondernemen tegen bedrijven die de rechten van het Saharaanse volk niet respecteren".



Spanje is, met 93 van de 128 Europese vaartuigen, zeer actief in de visgronden in de Zuid-Marokkaanse regio's en heeft eerder al aangegeven in beroep te gaan tegen het besluit van het EU-Hof.

Bouchraya sloot de persconferentie af door de bal terug te kaatsen naar de Europese Unie. "Als de EU zaken wil blijven doen in de Westelijke Sahara, weet ze al tot wie ze zich moet richten, namelijk het Polisario-Front."



Dezelfde boodschap was overigens ook bedoeld voor de Verenigde Staten. De regering van Biden heeft deze zomer de invoer van fosfaat uit de Sahara hervat, na een schorsing van drie jaar.

Op 5 mei en 5 juni van dit jaar kwamen ook gasladingen uit de Verenigde Staten aan in de haven van Laayoune.



