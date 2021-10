Algerije roept ambassadeur in Frankrijk terug als reactie op verklaringen Macron

De Algerijnse ambassadeur in Frankrijk Mohamed-Antar Daoud is zaterdag teruggeroepen "voor overleg".

Dat meldt het Algerijnse persbureau APS. De terugroeping komt een paar uur na onthullingen van dagblad Le Monde over verklaringen van de Franse president Emmanuel Macron.

Het Franse staatshoofd beweerde dat de officiële geschiedenis in Algerije volledig zou zijn herschreven. Ook vroeg hij zich af of er wel een Algerijnse natie bestond vóór de Franse kolonisatie.

De verklaringen werden gemaakt door Macron tijdens een bijeenkomst donderdag met achttien jongeren uit gezinnen die de Algerijnse oorlog hebben meegemaakt.



De Franse president zei "gefascineerd" te zijn door het vermogen van het Algerijnse volk om te vergeten welke dominante rol Turkije heeft gespeeld in de geschiedenis van Algerije. "En om dan te zeggen dat wij [Frankrijk] de enige kolonisten zijn, is het geweldig. Algerijnen geloven erin", grapte de Franse president.

Een van de aanwezige jongeren was het daar niet mee eens en benadrukte dat de Algerijnse jeugd geen haat zou koesteren voor Frankrijk. "Ik heb het niet over de Algerijnse samenleving in het algemeen, maar over het politiek-militaire systeem dat is gebouwd op deze gedenkteken.", zei Macron.



"Ik heb een goede dialoog met president Tebboune, maar ik zie dat hij gevangen zit in een systeem dat heel hard is. Het Algerijnse systeem is moe, de Hirak heeft het verzwakt", verduidelijkte Macron.

Het is de tweede keer in ruim anderhalf jaar tijd dat Algiers de ambassadeur in Parijs heeft ontboden. In mei 2020 was toenmalig ambassadeur Salah Lebdioui het onderwerp van een onmiddellijke terugroepactie na de uitzending van een documentaire over de pro-democratische protestbeweging Hirak, uitgezonden op France 5.

De betrekkingen tussen Parijs en Algiers waren al gespannen. Woensdag werd de Franse ambassadeur in Algiers François Gouyette ontboden bij het Algerijnse ministerie van Buitenlandse Zaken om op de hoogte te worden gesteld van "een formeel regeringsprotest" na het besluit van Parijs om de visa voor Maghrebijnen die naar Frankrijk willen reizen te halveren.



© MAROKKO.NL 2021