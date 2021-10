14 miljoen naar handhaving van lachgasverbod

Om toe te zien op het verbod op lachgas, wordt 14 miljoen euro extra gestoken in handhaving door de politie.

Dat meldt demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus in een brief aan de Tweede Kamer.

Het bedrag maakt deel uit van het half miljard dat op Prinsjesdag is toegezegd om ondermijnende criminaliteit beter te bestrijden. Het wetsvoorstel om lachgas te verbieden ligt al klaar, maar geld was er nog niet voor uitgetrokken.

Het demissionaire kabinet wilde dat nog niet doen, maar in juli nam de Kamer riep de Kamer op toch snel werk te maken van het verbod en daar ook geld voor uit te trekken.



Een groot deel van het Prinsjesdaggeld (82 miljoen euro) wordt gestoken in preventie. "Om te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden, bieden we hen in kwetsbare wijken meer perspectief met behulp van onder andere sociale (gedrags-)interventies, opleiding en toeleiding naar werk", aldus Grapperhaus. De politie krijgt daarnaast 60 miljoen voor "toekomstgerichte versterking van de opsporing", met behulp van bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie.

Ook gaat er een bedrag naar "de bescherming en veiligheid van beroepsgroepen die zich dagelijks inzetten voor onze democratische rechtsstaat", zoals advocaten en journalisten. Na de moord op Peter R. de Vries staat dit thema hoog op de politieke agenda.

