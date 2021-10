Omstreden Zweedse 'profeetcartoonist' Vilks komt om door ongeval

De Zweedse cartoonist Lars Vilks, vooral bekend om zijn omstreden tekeningen van de profeet Mohammed (sws) als hond, is zondag overleden door een verkeersongeval.

Zweedse media melden dat daarbij ook twee agenten die hem bewaakten zijn omgekomen. Het ongeluk gebeurde vlakbij Markaryd, een plaats in het zuiden van Zweden.

Door nog onbekende reden kwam de wagen van Vilks aan de verkeerde kant van de weg terecht en botste op een vrachtwagen. Beide voertuigen vlogen in brand. Alle inzittenden van de auto kwamen om, de vrachtwagenchauffeur raakte zwaargewond.

De politie gaat vooralsnog uit van een ongeval, zegt een politiewoordvoerder tegen de krant Kvällsposten.



Vilks werd bekend nadat hij in 2007 tekeningen maakte van de profeet Mohammed (sws) waarop deze als een man wordt afgebeeld met het lichaam van een hond.

In 2015 werd een aanslag op hem gepleegd, toen hij in een cultureel centrum in het Deense Kopenhagen was. Vilks bleef daarbij ongedeerd, maar een aanwezige Deense cineast kwam wel om het leven. De dader werd uiteindelijk in een vuurgevecht met de politie gedood.

