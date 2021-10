Marokko: vergrijzing neemt toe, ruim 12% bevolking ouder dan 60

Het aantal 60-plussers in Marokko is toegenomen en bedraagt met 3,4 miljoen inwoners zo'n 11,7 procent van de bevolking.

Dat meldt het Marokkaanse bureau voor planning en statistiek HCP. In 2004 bedroeg het aandeel 60-plusers nog 8 procent van de ruim 47 miljoen Marokkanen.

HCP verwacht dat tegen het jaar 2030 zo'n 15,4 procent van de bevolking ouder is dan zeventig jaar. Een combinatie van minder geboortes en een hogere levensstandaard zijn de voornaamste redenen voor de toenemende vergrijzing in het Noord-Afrikaanse land.

Marokko scoort relatief slecht op het gebeid van gezondheidszorg en is daarnaast minder seniorenvriendelijk dan andere landen. Het land stond in 2015 op de 72e plaats van de Global AgeWatch Index. De ranglijst beoordeelt landen op de levensverwachting en het welzijn van 60-plussers.



HCP maakt zich zorgen over het welzijn van ouderen en het groeiende aandeel van deze groep inwoners. Het land is bezig de gezondheidszorg in het land te verbeteren. Eind april kondigde zorgminister Khalid Ait Taleb een plan om het zorgstelsel rigoureus te hervormen.

De hervormingen zijn onderdeel van het grootschalige koninklijke project waarin wordt gestreefd naar veralgemening van sociale zekerheid. In de troonrede ter gelegenheid van zijn 21 troondag beloofde koning Mohammed VI dat binnen vijf jaar alle Marokkanen voorzien zijn van sociale zekerheid.



"Dit maatschappelijke project vormt een echte sociale revolutie omdat het directe en tastbare effecten zal hebben op de verbetering van de levensomstandigheden van de burgers.", zei hij.

De basiszorgverzekering zal in de toekomst dekking moeten bieden aan ruim 22 miljoen extra begunstigden, waardoor de druk op het nationale gezondheidssysteem, zowel openbaar als particulier, zal toenemen. De regering heeft naar schatting 51 miljard DH (€ 4,7 miljard) nodig, waarvan 23 miljard DH (€ 2,1 miljard) rechtstreeks uit de staatsbegroting zal worden gefinancierd.

