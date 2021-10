Spanje: Genocideklacht tegen Brahim Ghali opnieuw afgewezen

De Spaanse rechtbank heeft de genocideklacht tegen Polisario-voorman Brahim Ghali opnieuw afgewzen.

Dat meldt de Spaanse pers vandaag. De klacht werd bij de Spaanse rechtbank ingediend door Sahrawi mensenrechtenvereniging ASADEDH nadat bekend werd dat Ghali zich op Spaans grondgebied bevond.

Volgens de Spaanse nieuwsdienst RTVE vond de rechter dat de aantijgingen die tussen 1974 en 1990 plaats zouden hebben gevondenen "niet alle elementen van het misdrijf genocide omvatten", ook is sprake van "tegenstrijdigheden in het verslag van de klacht zelf en in de verklaringen van de getuigen".

De rechter wijst ook op een "kennelijke ontoereikendheid" van relevante details over de omstandigheden van de plaats en tijd van de gebeurtenissen en de exacte details over de deelname van verdachte Ghali.



Mensenrechtenvereniging ASADEDH heeft bij de nationale hoorzitting een aanklacht ingediend tegen verschillende leiders van het Polisario-Front, waaronder Brahim Ghali, wegens de foltering, moord, ontvoering en terrorisme die tussen 1976 en 1987 plaats zouden hebben gevonden in de Sahrawi vluchtelingenkampen in Tindouf, Algerije.

De zaak werd in 2020 gesloten omdat de beklaagden niet konden worden ondervraagd omdat ze niet in Spanje waren. De zaak werd opnieuw geactiveerd met de aankomst van Ghali in Spanje afgelopen april.



Het hof in Spanje besloot begin juni dat Ghali niet hoeft te worden vastgezet omdat er geen bewijs werd aangeleverd dat hij schuldig zou zijn aan onder meer marteling, moord en genocide. Hij vloog diezelfde avond terug naar Algerije.

Op 29 juli verwierp de rechtbank de zaak, maar de nationale hoorzitting vernietigde deze beslissing vanwege een procedurefout; de zaak had als een gewone procedure moeten worden behandeld, en niet als een verkorte procedure.

Vorige week stemde het Hof van Beroep van de Nationale Rechtbank in Madrid ermee in om de genocidezaak waarin Polisario-leider Brahim Ghali betrokken was, te heropenen.

