Marokko zet 2 Spaanse advocaten in Laayoune het land uit

De Marokkaanse autoriteiten hebben zaterdag twee Spaanse advocaten en een Sahrawi-arts met de Spaanse nationaliteit in het Zuid-Marokkaanse Laâyoune het land uitgezet.

Dat meldt de Spaanse nieuwsdienst EFE.

De delegatie was op weg naar Boujdour voor een ontmoeting met Sultana Khaya, ze is kandidate voor de Sacharovprijs voor de mensenrechten 2021, uitgereikt door het Europees Parlement.

Het drietal kwam met het vliegtuig vanuit de Canarische Eilanden aan in Laâyoune en werd door de lokale autoriteiten op een terugvlucht naar het Spaanse archipel gezet. Op de luchthaven van Gran-Canaria werden ze ontvangen door journalisten van het Polisario.



De Sacharovprijs voor de vrijheid van denken, die in 1988 voor het eerst werd toegekend aan Nelson Mandela en Anatoli Martsjenko, is het hoogste eerbewijs dat de Europese Unie toekent aan personen die zich inzetten voor de mensenrechten.

De zelfbenoemde mensenrechtenactiviste Khaya beweert al geruime tijd dat de Marokkaanse autoriteiten haar willen doden. Volgens Rabat maken de beweringen van Khaya deel uit van Polisario's tactiek om "mensenrechten te gebruiken voor politieke doeleinden" en om de aandacht van de internationale gemeenschap af te leiden van de situatie in de vluchtelingenkampen in het Algerijnse Tindouf.



Ook vindt Rabat dat Khaya geen vreedzame mensenrechtenactiviste is maar een "voorstander van geweld". Ze nam in de eerste twee weken van 2019 deel aan militaire oefeningen en ze riep op tot gewapend geweld tegen burgers in de Marokkaanse Sahara.

In een brief aan de VN-veiligheidsraad heeft Rabat zich eerder dit jaar beklaagd over Khaya en sloot in de brief een foto bij waarin Khaya te zien is in een militair uniform met een Kalasjnikov-geweer.

© MAROKKO.NL 2021