Spanje herwint 96% van de banen die verloren zijn gegaan tijdens coronapandemie

Spanje heeft ongeveer 96 procent van alle banen teruggewonnen die tijdens de coronapandemie verloren zijn gegaan

Dat zei de Spaanse Minister van Werkgelegenheid Nadia Calvino maandag.

Volgens nieuw vrijgegeven gegevens vertoont september de sterkste daling van de werkloosheid ooit. "Vanaf februari van dit jaar, het hoogtepunt van de derde coronagolf, zijn er 1,355 miljoen banen gecreëerd. Dit zijn cijfers die we nog nooit eerder in onze geschiedenis hebben gezien", zei Calvino in een interview met de Spaanse omroep Cope.

Haar verklaring volgt op de recordbrekende werkloosheidscijfers van september die maandag zijn vrijgegeven, waaruit blijkt dat de werkloosheid vorige maand met 76.113 mensen is gedaald. In Spanje leidt de maand september doorgaans, als gevolg van het einde van het toeristische zomerseizoen, tot een verhoogde werkloosheid.



De Spaanse premier Pedro Sanchez juichte het nieuws toe en zei dat een dergelijke ontwikkeling "sinds het jaar 2000 niet meer is voorgekomen." Met uitzondering van mensen met verlof, is Spanje in een kwestie van 20 maanden bijna teruggekeerd naar het niveau van vóór de pandemie.

Na de financiële crisis van 2008 had het land volgens gegevens van Oxford Economics en de Spaanse regering ongeveer 12 jaar nodig om het aantal mensen op de arbeidsmarkt te herstellen. Maar ondanks het snelle herstel van Spanje blijft het Zuid-Europese land worstelen met één van de hoogste werkloosheidscijfers in de Europese Unie (EU).



Volgens Eurostat bedroeg de werkloosheid in Spanje in augustus 14 procent - meer dan enig ander land, inclusief Griekenland, en het dubbele van het EU-gemiddelde. Dezelfde gegevens laten ook zien dat Spanje de EU leidt op het gebied van jeugdwerkloosheid (33 procent).

Internationaal toerisme

Voor het eerst sinds het begin van de pandemie zijn er meer internationale toeristen in Spaanse hotels dan binnenlandse gasten. Meer dan de helft (52,46 procent) van de toeristen die in oktober in Spaanse hotels aankomen, komt uit het buitenland.



Dat betekent dat er voor het eerst sinds de pandemie meer internationale gasten in de hotels zijn dan Spaanse gasten, blijkt uit het World Hotel Index-onderzoek van SiteMinder, het boekingsplatform voor de toeristische sector.

Een forse stijging want in mei waren internationale gasten goed voor slechts 29,1 procent van de hotelovernachtingen in Spanje. Augustus liet al een enorme groei zien, toen was het percentage 39,34 procent. Tegen het begin van 2022 zal het percentage naar verwachting oplopen tot 72 procent.



'Hotel reset'

Uit het rapport blijkt dat Spanje mogelijk de laatste fase van de 'hotelreset' ingaat. Dit is een door SiteMinder beschreven proces waarbij een markt vijf herstelfasen doorloopt voordat deze weer 'normaal' wordt. Hotelboekingen op SiteMinder waren tegen 29 juni 2021 weer op het niveau van voor de pandemie. Ze blijven dicht bij of zelfs boven de cijfers voor dezelfde data in 2019.

De World Hotel Index benadrukt dat er sprake is van een gelijkmatige spreiding van het toerisme in heel Spanje; het is geen concentratie in bepaalde geografische gebieden. Het herstel beperkt zich niet tot een handvol bestemmingen. Hoewel kustbestemmingen de meest prominente cijfers laten zien, tonen ook metropolen als Madrid en Barcelona vooruitgang. Ze zijn al terug op respectievelijk 96,14 procent en 95,17 procent van het pre-corona niveau in 2019.

Consumenten kiezen er nog steeds voor om vlak voor vertrek te boeken. Zowel binnenlandse als internationale reizigers boeken kort van tevoren; 65,84 procent van de hotelboekingen die in de afgelopen twee weken zijn gemaakt, zijn voor de maand oktober.

© MAROKKO.NL 2021