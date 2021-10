Marokko gestart met toedienen derde coronaprik

In Marokko is vandaag gestart met het toedienen van een vaccinbooster tegen het coronavirus.

De derde coronaprik werd vorige week vrijdag al aangekondigd door het Ministerie van Volksgezondheid.

Volgens het zorgministerie komt iedereen die langer dan een half jaar volledig is gevaccineerd in aanmerking voor een derde coronaprik.

Zorgpersoneel, wetshandhavers, onderwijspersoneel, 65-plussers en chronisch zieken komen als eerste aan de beurt. Gegadigden zullen per SMS worden gewezen op de mogelijkheid om een vaccinbooster te ontvangen.



De derde coronaprik wordt toegediend in alle grote vaccinatiecentra (Vaccinodromes) in het gehele land. Een afspraak maken of een bewijs van woonadres is niet noodzakelijk.

De nationale vaccinatiecampagne tegen het coronavirus begon op 28 januari. Inmiddels zijn ruim 42,2 miljoen prikken gezet en zijn 19,4 miljoen mensen dubbel geprikt.

