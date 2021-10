Frankrijk verijdelt terreuraanslag neonazi op school en moskee

In Frankrijk hebben veiligheidsdiensten een aanslag op een middelbare school en een moskee verijdeld.

Dat meldt de Franse pers zondag. De Franse binnenlandse veiligheidsdienst DGSI heeft dinsdag een man in Le Havre gearresteerd wegens het beramen van terreuraanslagen. De 19-jarige terreurverdachte omschrijft zichzelf als een "blanke en nationalistische strijder".

Bij huisdoorzoeking in de woning van de verdachte werden drie vuurwapens en een twintigtal messen aangetroffen, alsook notitieboekjes met de titel 'Mein Kampf' waarin hij trouw zwoer aan Adolf Hitler. Ook werd informatie aangetroffen over een moskee en zijn voormalige middelbare school die hij in de weken daarvoor zou hebben gescout, aldus de Franse autoriteiten.

In een manifest dat bij de man thuis werd aangetroffen stond dat zijn daad, die gepland stond voor april 2022, "erger dan Columbine" zou zijn, daarmee verwijzend naar een schietpartij waarbij in 1999 op een Amerikaanse middelbare school 15 mensen om het leven kwamen.



In zijn geschriften verwijst de verdachte ook naar Anders Breivik, de Noor die op 22 juli 2011 de aanslagen pleegde in Oslo en Utoya, waarbij 77 mensen omkwamen en 151 anderen gewond raakten.

De terreurverdachte beweert op jonge leeftijd seksueel te zijn misbruikt en gepest door klasgenoten, wat suggereert dat dit zijn belangrijkste motivatie was om een ​​aanslag te plegen op zijn voormalige middelbare school.



Ook had hij een lijst opgesteld van zo'n dertig mensen op wie hij wraak hoopte te nemen, aldus de Franse krant Le Parisien. De verdachte werd opgemerkt door onderzoekers na contact via Telgram met een 18-jarige vrouw uit het Zuid-Franse Beziers.

De jonge vrouw, die ervan verdacht werd een aanslag op een kerk in de Hérault te hebben gepland, werd begin april opgepakt.

