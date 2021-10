Wereldwijde grote storing bij Facebook, Instagram en WhatsApp

Facebook, Instagram en WhatsApp hebben maandagavond te maken met een wereldwijde storing.

Onduidelijk is wat er aan de hand is met de socialemediabedrijven van het Amerikaanse Facebook.

De apps van Facebook worden door miljarden mensen gebruikt. Ook in Nederland is de storing goed merkbaar. Gebruikers melden dat ze Facebook, Instagram en WhatsApp niet kunnen gebruiken. Volgens de site allestoringen.nl begon de storing tussen 17.30 en 17.45 uur.

Facebook Nederland kan nog niet zeggen wat er aan de hand is en kan op dit moment nog niet meer informatie geven, laat een woordvoerster weten. "We zijn ons ervan bewust dat sommige mensen problemen hebben om toegang te krijgen tot onze apps en producten. We werken eraan om alles zo snel mogelijk te herstellen", aldus de woordvoerster.



Interne fout

Veligheidsexperts zeggen tegen persbureau Reuters dat de storing mogelijk door een interne fout bij Facebook is veroorzaakt. Sabotage van binnenuit sluiten zij niet uit, maar een hack van buitenaf wordt onwaarschijnlijk geacht.

Over Nederlandse internetproviders, zoals Vodafone en KPN, kwamen ook veel storingsmeldingen binnen. KPN en Vodafone hebben allebei laten weten dat er geen sprake is van een storing.



Onbereikbaar

Op 19 maart hadden de diensten van Facebook ook te maken met een grote storing. Die duurde toen ongeveer een uur.

Internetstoringen komen vaker voor. In juli waren veel websites onbereikbaar door problemen bij het Amerikaanse techbedrijf Akamai, waardoor in Nederland sites van onder meer de politie, Rabobank, ING en regionale kranten onbereikbaar waren.

Een maand daarvoor zorgden problemen bij het Amerikaanse bedrijf Fastly ervoor dat wereldwijd veel veelbezochte sites tijdelijk uit de lucht waren, waaronder die van kranten als The Guardian, The New York en Le Monde.

© ANP 2021