Wereldwijde storing bij Facebook, Instagram en WhatsApp

Facebook, Instagram en WhatsApp hebben maandagavond te maken met een wereldwijde storing.

Onduidelijk is wat er aan de hand is met de socialemediabedrijven van het Amerikaanse Facebook.

Facebook Nederland was nog niet bereikbaar voor commentaar. Ook in Nederland is de storing goed merkbaar. Gebruikers melden dat ze Facebook, Instagram en WhatsApp niet kunnen gebruiken.

Volgens de site allestoringen.nl begon de storing tussen 17.30 en 17.45 uur.

