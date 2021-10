Spanje doneert 90 quads voor grensbewaking, Marokko niet geïnteresseerd

Madrid heeft Rabat ruim 90 quads aangeboden als onderdeel van het ondersteuningsprogramma waarbij Marokko politieagent speelt voor Europa.

De vierwielers hebben een gezamenlijke waarde van € 1,4 miljoen en de aanschaf zou door Spanje zijn ingepland ten behoeve van Marokko.

Rabat heeft echter nagelaten te reageren op het aanbod van Madrid, meldt de Spaanse nieuwsdienst Ok Diario. Spanje gaf de Marokkaanse autoriteiten twee maanden de tijd om te reageren op het aanbod, die tijd lijkt nu verstreken maar Spanje is bereid het aanbod te vernieuwen.

Het aanbod van Madrid werd twee maanden geleden gedaan, na de massale grensbestorming in de Spaanse enclave Ceuta. De illegale migratiepoging vond plaats in de nasleep van de Spaanse verwelkoming van de separatistenleider Brahim Ghali en markeerde een dieptepunt in de Marokkaans-Spaanse betrekkingen.



Toen de deadline verstreek was de regering van Pedro Sanchez gedwongen om af te zien van de aanbestedingen die worden gereguleerd door de wetgeving inzake openbare aanbestedingen en worden gefinancierd door de noodfondsen van de Europese Unie (EU) ten behoeve van Afrika.

Bronnen binnen het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken geven aan dat de procedure "volledig is geannuleerd", maar in de toekomst "geherformuleerd zou kunnen worden".

© MAROKKO.NL 2021