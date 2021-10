Israëlische defensieminister binnenkort naar Marokko voor wapendeals

De Israëlische minister van Defensie Benny Gantz zal de komende maanden Marokko bezoeken voor onder meer het bespreken van meerdere wapendeals.

Dat meldt The Jerusalem Post. In Marokko zal Gantz samenwerkingsovereenkomsten op defensiegebied ondertekenen, inclusief projecten voor de ontwikkeling van een Marokkaanse wapenindustrie.

In het bijzonder wordt verwezen naar de zogenaamde zelfmoorddrones die Marokko voor Israël zal gaan produceren. Zelfmoorddrones, hangende munitie en soms ook wel 'kamikaze-drones' genoemd, is een wapensysteem waarbij de zelfvernietigende drone rond het doelgebied rondhangt en aanvalt zodra een doelwit is gevonden.

Naar verluidt is Marokko al enkele maanden in gesprek met Israel Aerospace Industries (IAI) om de drones te produceren. BlueBird Aero Systems is de dochteronderneming van IAI die gespecialiseerd is in de productie van deze drones.



De nieuwe deal stelt Israël in staat om drones in Marokko in grote hoeveelheden en tegen een veel lagere prijs te produceren. De overeenkomst is onderdeel van een groter militair samenwerkingsplan en wordt mogelijk gemaakt door het onlangs aangenomen decreet over defensie- en veiligheidsuitrusting, wapens en munitie.

Het voorgenomen bezoek van Gantz aan Marokko werd voor het eerst aangekondigd door de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita. Dat gebeurde ter gelegenheid van de virtuele bijeenkomst van 17 september waartoe de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken had opgeroepen om de eerste verjaardag van de Abraham-akkoorden te vieren.



Marokko en Israël herstelden de diplomatieke betrekkingen op 10 december 2020. De hervatting vond plaats in ruil voor de Amerikaanse erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara.

Tijdens zijn toespraak onthulde Bourita ook het aanstaande bezoek van de Israëlische minister van Economische Zaken aan Marokko.

