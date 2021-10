Skytrax: RAM op 81e plaats in wereldwijde Top 100 luchtvaartmaatschappijen

De nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) staat op de 81ste plaats van de Skytrax-Top 100.

RAM stond in 2019 nog op de 92e plaats en is dus 11 plaatsen geklommen.

De ranglijst benadrukte dat RAM is gecertificeerd als een 4-sterren luchtvaartmaatschappij op basis van luchthavens, producten aan boord en beoordelingen van bemanning door passagiers. Productbeoordeling omvat stoelen, voorzieningen, eten en drinken, entertainment aan boord en hygiëne. De servicebeoordeling is voor zowel het cabinepersoneel als het grondpersoneel.

De top 3 is ongewijzigd in vergelijking met 2019, Qatar Airways komt wederom als beste uit de bus, gevolgd door Singapore Airlines, ANA All Nippon Airways, Emirates, Japan Airlines, Cathay Pacific Airways en EVA Air. Air France staat op de tiende plaats en KLM op de 16e, gevolgd door Turkish Airlines (17). De Skytrax-classificatie wordt bepaald door klanten van luchtvaartmaatschappijen over de hele wereld.



Onlangs maakte RAM deel uit van een groep luchtvaartmaatschappijen die deel uitmaakt van de Oneworld-alliantie om de Skytrax World Airline Award 2021 voor Best Airline Alliance te winnen. De prijs werd uitgereikt op basis van resultaten van Oneworld's 23 maanden durende klanttevredenheidsonderzoek die reizigers vóór en tijdens de coronapandemie invulden.

"De 2021 Awards zijn gebaseerd op een veel langere periode van klantonderzoek, van september 2019 tot juli 2021 en komt neer op een mix van normale reistijden gecombineerd met reizen tijdens de wereldwijde pandemie", aldus Skytrax.

