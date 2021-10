Marokko gaat aantal verkeersradars verzesvoudigen

Marokko gaat in 2022 het aantal verkeersradars verhogen van 120 naar 672 stuks.

Dat meldt het Nationaal Agentschap voor Verkeersveiligheid (NARSA). Het betreft slimme camera's en radars die in staat zijn om meerdere soorten overtredingen vast te leggen.

Zo kunnen snelheidsovertredingen per type voertuig (vrachtwagens of personenwagens) worden geregistreerd, maar ook het rijden door rood licht, tegen het verkeer in rijden en het overschrijden van een doorgetrokken streep. De radars kunnen tevens worden ingezet voor trajectcontrole.

Van de 552 eenheden die de komende maanden geïnstalleerd zullen worden door de Duitse firma Vitronic worden er 480 in stedelijke gebieden geplaatst. De overige 72 komen langs snelwegen en hoofdwegen terecht.



Met de komst van de nieuwe radars wordt het aantal regio's met geautomatiseerd verkeerstoezicht uitgebreid van zeven naar twaalf. Verdeeld in afnemende volgorde over de 12 regio's zullen er 108 worden geplaatst in Casablanca-Settat, 92 in Marrakech-Safi, 69 in Rabat-Salé-Kénitra, 62 in Fès-Meknes, 51 in Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, 45 in de l'Oriental, 43 in Béni Mellal-Khénifra, 38 in Souss-Massa, 13 in de Drâa-Tafilalet, 11 in Guelmim-Oued, 10 in Laâyoune-Sakia El Hamra en tenslotte 10 in Dakhla-Oued Ed-Dahab.

De 120 bestaande radars zijn sinds 2010 operationeel en zijn verdeeld over zeven regio's, 30 in Casablanca-Settat, 37 in Rabat- Salé-Kenitra, 15 in Marrakech-Safi, 14 in Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, 7 in Fès-Meknes, 4 in l'Oriental en 4 in Souss-Massa.



NARSA streeft er naar om in totaal over 1.200 actieve verkeersradars te beschikken, zoals in 2009 toegezegd door toenmalig verkeersminister Karim Ghellab.

De 552 slimme radars kosten 278,5 miljoen DH (€ 26,4 miljoen) en moeten in 2022 operationeel zijn.

© MAROKKO.NL 2021