HCP: drie regio's verantwoordelijk voor ruim 60% van het nationale vermogen van Marokko

De regio's Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra en Tanger-Tétouan-Al Hoceïma waren in het jaar 2019 verantwoordelijk voor 58 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP)

Dat meldt het Marokkaanse bureau voor planning en statistiek HCP.

De lijst wordt aangevoerd door de regio Casablanca-Settat, verantwoordelijk voor 31,8 procent van de nationale rijkdom, op afstand gevolgd door Rabat-Salé-Kénitra (15,3 procent) en Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (10,9 procent).

Vijf andere regio's genereerden 34,7 procent van het BBP, namelijk de regio's Marrakech-Safi (8,5 procent), Fès-Meknes (8,4 procent), Souss-Massa (6,7 procent), Béni Mellal-Khénifra (6 procent) en de l'Oriental (5,1 procent).



De regio's Drâa-Tafilalet en de drie zuidelijke regio's droegen slechts 7,1 procent bij aan de creatie van het BBP in waarde, met respectievelijk 2,6 procent en 4,5 procent.

De ongelijkheid tussen regio's bij de totstandkoming van welvaart is toegenomen, merkt HCP. Het gemiddelde absolute verschil tussen de aanvoerder van de lijst en het gemiddelde regionale BBP is toegenomen van 62,7 miljard DH in 2018 tot 63,9 miljard DH in 2019.

