Facebook druk bezig om netwerkproblemen op te lossen

Facebook is druk bezig om een ongekend lange storing op te lossen waardoor sinds ongeveer 17.45 uur alle diensten van Facebook platliggen.

Sociale media Facebook, Instagram, WhatsApp en Messenger zijn niet meer te bereiken. Ook zouden medewerkers de gebouwen van Facebook niet meer in kunnen.

De technisch directeur van Facebook Mike Schroepfer zegt dat de Facebook-teams "hard aan het werk zijn om het zo snel mogelijk op te lossen". "Onze oprechte excuses aan iedereen die momenteel wordt getroffen door de uitval van onze diensten."



Onbereikbaar

Over Nederlandse internetproviders, zoals Vodafone en KPN, kwamen ook veel storingsmeldingen binnen. KPN en Vodafone hebben allebei laten weten dat er geen sprake is van een storing.

Internetstoringen komen vaker voor. In juli waren veel websites onbereikbaar door problemen bij het Amerikaanse techbedrijf Akamai, waardoor in Nederland sites van onder meer de politie, Rabobank, ING en regionale kranten onbereikbaar waren.



Een maand daarvoor zorgden problemen bij het Amerikaanse bedrijf Fastly ervoor dat wereldwijd veel veelbezochte sites tijdelijk uit de lucht waren, waaronder die van kranten als The Guardian, The New York en Le Monde.

DNS en BGP

De storing bij Facebook is mogelijk veroorzaakt door een mislukte update. Het lijkt te gaan om een systeem dat border gateway protocol (bgp) heet. Dat zorgt ervoor dat mensen die bijvoorbeeld de Facebook-app openen zonder het te merken worden doorgeleid naar de plek in de servers waar hun vakantiefoto's en berichten staan.



Het laadt ook de chats in WhatsApp en Messenger, de foto's op Instagram, intranetberichten van bedrijven die Workplace gebruiken en de virtualrealitygames van Oculus-dragers.

Op goede dagen voorkomt het systeem files en vertragingen. Als alle bezoekers langs dezelfde weg naar hun gegevens zouden gaan, zouden de netwerken namelijk vastlopen. Maar in de loop van maandag ging dat mis.



Een Facebook-medewerker zou een update hebben uitgevoerd bij de bgp-systemen. Binnen een paar minuten bestond het bgp-systeem niet meer. In feite waren daarmee alle wegwijsborden richting de Facebook-systemen weg. Geen enkele app en geen enkele site kon nog verbinding maken met de servers.

De storing is lastig voor gebruikers, maar het is ook lastig voor Facebook zelf. Medewerkers kunnen niet met elkaar mailen, omdat de interne mailsystemen ook onbereikbaar zijn geworden. En volgens Amerikaanse media kunnen mensen ook de datacentra niet in om het probleem ter plekke op te lossen.



Hun toegangspasjes zouden niet meer werken, omdat het systeem dat hun identiteit controleert en de deuren opent ook onbereikbaar zou zijn geworden.

Beurswaarde krijgt klap

Facebook leverde bijna 5 procent aan beurswaarde in vandaag. Vermoedelijk niet alleen door de storing, Facebook zag zich afgelopen weekend genoodzaakt om zich te verweren tegen beweringen dat het netwerk bijdroeg aan de bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari.



Dat zou volgens Facebook "belachelijk" zijn, liet een bestuurder van het concern weten vooruitlopend op het optreden van een klokkenluider.

Techgraadmeter Nasdaq zakte 2,1 procent tot 14.255,49 punten. Veel beleggers vrezen dat er door de sterk opgelopen inflatie een versnelde afbouw van het steunbeleid van centrale banken in het verschiet ligt. En daarbij hoort ook het vooruitzicht van een stijgende rente, iets wat voor snel groeiende techbedrijven alom als ongunstig wordt beschouwd.

© ANP/Marokko.nl 2021