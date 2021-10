OM verzet zich tegen afsplitsen zaak-Taghi van proces Marengo

Het Openbaar Ministerie wil niet dat de strafzaak tegen Ridouan Taghi wordt afgesplitst van het liquidatieproces Marengo.

Dat bevestigt het OM na berichtgeving van het AD. Taghi's advocaat Inez Weski heeft gevraagd om afsplitsing, "op nadrukkelijk verzoek" van haar cliënt, "in het belang van de rust van het proces". Volgens de raadsvrouw is er in Marengo "disproportioneel" veel aandacht voor Taghi.

Taghi is hoofdverdachte in het proces, dat onder meer draait om een reeks criminele afrekeningen. Als zijn zaak apart van die van de overige zestien verdachten wordt behandeld "kunnen we in het huidige proces terugkeren tot de kern en krijgen de medeverdachten en hun belangen voldoende aandacht", heeft Weski betoogd.

Justitie hecht niettemin aan een gelijktijdige behandeling, omdat de zaken nauw met elkaar zijn verweven. Kroongetuige Nabil B. heeft niet alleen over Taghi maar ook over andere verdachten belastend verklaard.



Afsplitsing van Taghi's zaak zou betekenen dat B. nog vaker gehoord zou moeten worden en dat maakt het voor hem extra zwaar. Het OM bestrijdt ook dat Marengo minder media-aandacht zou krijgen zonder Taghi.

De rechtbank beslist uiteindelijk op Weski's verzoek. Wanneer de rechtbank dit doet, is niet duidelijk. Op 13 oktober vindt er weer een zitting plaats in het proces.

© ANP 2021