Commissie: zeker 216.000 misbruikzaken in Franse katholieke kerk

Naar schatting 216. 000 kinderen en jongeren zijn sinds 1950 het slachtoffer geworden van seksueel misbruik door geestelijken in de Franse rooms-katholieke kerk.

Dat concludeert een onderzoekscommissie. Als slachtoffers van misbruik gepleegd door mensen zonder officiële functie in de kerk worden meegeteld, zouden er wel 330.000 slachtoffers kunnen zijn.

In de aanloop naar de presentatie van het rapport, dat bijna 2500 pagina's telt, werd bekendgemaakt dat het aantal daders binnen de kerk werd geschat op 2900 tot 3200. Hun slachtoffers waren voornamelijk jongens.

Het hoofd van de onafhankelijke commissie, Jean-Marc Sauvé, zei tijdens een presentatie van de resultaten dat het probleem nog steeds bestaat en uitte ook kritiek op de houding van de kerk.



Die zou zich decennialang, tot zeker 2000, onverschillig hebben opgesteld tegenover de slachtoffers van het misbruik. Er was sprake van nalatigheid, zwijgen en een gebrek aan maatregelen tegen het misbruik.

Financiële tegemoetkoming

Éric de Moulins-Beaufort, het hoofd van de Franse bisschoppenconferentie, zei in een reactie op het rapport "schaamte en afschuw" te voelen. Ook vroeg hij om vergiffenis. De commissie werd eind 2018 opgericht door Franse bisschoppen die meer duidelijkheid wilden over het misbruik in eigen land en het vertrouwen van het publiek in de kerk wilden herstellen. In dat jaar zei paus Franciscus dat het seksueel misbruik binnen de kerk moest worden uitgeroeid.



De onderzoekscommissie bestaat uit 22 leden. Het zijn onder anderen artsen, historici, sociologen en theologen. Zij komen in hun rapport ook met een reeks aanbevelingen. Hoewel veel zaken zijn verjaard, pleiten zij onder meer voor een financiële tegemoetkoming voor de slachtoffers.

De commissie heeft daarnaast het Openbaar Ministerie op de hoogste gesteld van een aantal misbruikzaken.

