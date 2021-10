FIFA pleit bij Qatar voor versoepeling vaccinatieplicht op WK

De wereldvoetbalbond FIFA hoopt dat Qatar volgend jaar bij het WK de vaccinatieplicht in het land versoepelt.

Qatar wil alleen voetbalfans toelaten die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus.

De FIFA is volgens diverse media in gesprek met de overheid van het Arabische land over versoepeling van de maatregelen. Zo zou de mondiale federatie ervoor pleiten dat Qatar ook mensen toelaat die genezen zijn van een coronabesmetting of een recente negatieve testuitslag kunnen laten zien.

Qatar organiseert eind volgend jaar het WK voetbal. Vanwege de extreme hitte in de zomer, waarin het toernooi normaal wordt gehouden, is de mondiale eindronde verplaatst naar november en december 2022.



Qatar maakte in juni bekend dat alleen toeschouwers die gevaccineerd zijn de stadions in mogen. "We verwachten niet veel problemen, omdat over ruim een jaar veel landen hun burgers hebben ingeënt. Maar wie nog geen vaccin heeft, moet helaas thuisblijven."

Het is niet bekend of die verplichting ook voor de voetballers geldt. Qatar heeft zich alleen uitgelaten over een vaccinatieplicht voor supporters.

