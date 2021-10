Marokko: meer dan 23.000 mensen ontvangen derde coronaprik

In het laatste etmaal hebben 23.318 mensen in Marokko een derde coronaprik ontvangen.

Dat meldt het Ministerie van Volksgezondheid vandaag. Het land is maandag gestart met de toediening van de derde coronaprik.

Het zogenaamde boostervaccin is een extra vaccinatie die na een langere periode wordt toegediend aan mensen die de basis-serie van de coronavaccinatie hebben afgerond.

De boostervaccinatie is bedoeld als oppepper, om de bescherming en immuniteit weer op peil te brengen als deze na verloop van tijd is afgenomen.



De derde prik wordt in Marokko toegediend aan iedereen die langer dan een half jaar volledig is gevaccineerd. Gegadigden zullen per SMS worden gewezen op de mogelijkheid om een vaccinbooster te ontvangen.

Zorgpersoneel, wetshandhavers, onderwijspersoneel, 65-plussers en chronisch zieken komen als eerste aan de beurt.

