Marokko ontkent mishandeling van veroordeelde Frans-Algerijnse komiek Bouhlel

Het overkoepelend orgaan voor gevangenisbeheer en reïntegratie (DGAPR) heeft de beschuldigingen van de komiek Brahim Bouhlel over mishandeling in een gevangenis in Marrakech stellig ontkend.

Volgens DGAPR kan Bouhlel gedurende zijn gevangenschap gebruik maken van "alle rechten die hem door de wet worden verleend". Bouhlel zit momenteel een gevangenisstraf uit van twaalf maanden (waarvan vier maanden voorwaardelijk) wegens het beledigen van Marokkaanse vrouwen en kinderen. Hij raakte eerder dit jaar in opspraak toen hij tijdens zijn vakantie in Marrakech een videoboodschap deelde op zijn Instagram-stories waarin hij allerlei negatieve stereotypen jegens Marokkaanse vrouwen naar voren haalde. Zo werd beweerd hij dat Marokkaanse kinderen worden geboren als "kinderen van hoererij". Hij verwees daarmee naar een aantal passerende kinderen die op dat moment in beeld kwamen. Ook werd geopperd dat het makkelijk is om vrouwen in Marokko te betalen voor seksuele handelingen. "Wat ik hier leuk vind, is al die puinhoop waarvoor ik slechts 100 DH betaal", zei hij.

Hij werd kort daarop opgepakt. Zijn handlanger, de Frans-Marokkaanse influencer Zbarbooking, werd ook opgepakt en kreeg van de rechtbank dezelfde straf voor de kiezen. Sinds zijn gevangenschap heeft de Franse advocaat van Bouhlel de Marokkaanse gevangenisautoriteiten er herhaaldelijk van beschuldigd de komiek de toegang tot adequate telefoondiensten te ontzeggen en hem te onderwerpen aan ondermaatse omstandigheden.

DGAPR-functionarissen hebben alle beschuldigingen ontkend en verklaard dat Bouhlel telefoontoegang en levensomstandigheden heeft gekregen die vergelijkbaar zijn met die van andere gedetineerden in de gevangenis. De DGAPR-woordvoerder wees ook op een recent gesprek met het Franse consulaat, waarbij consulaire medewerkers de "omgang van gevangenismedewerkers met Bouhlel en met andere gevangenen met de Franse nationaliteit" prezen.