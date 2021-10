Marokko: ruim 725.000 scholieren volledig gevaccineerd

In ongeveer een maand tijd zijn in Marokko meer dan 2,3 miljoen jongeren tussen de 12-17 jaar gevaccineerd tegen het coronavirus.

Daarvan heeft 724.000 de tweede coronaprik gehad en is daarmee volledig gevaccineerd, melden de ministeries van Onderwijs en Volksgezondheid dinsdag.

Marokko startte 31 augustus met het vaccineren van scholieren met als doel de groepsimmuniteit in het onderwijs te versnellen. De vaccinatiecampagne vond plaats terwijl de start van het schooljaar met meer dan een maand werd uitgesteld.

De campagne richt zich op meer dan 3 miljoen studenten, stagiaires van particuliere en openbare scholen, buitenlandse scholen en instellingen voor beroepsopleiding. De scholierenvaccinatiecampagne gaat onverminderd door, ondanks het begin van het nieuwe schooljaar dat afgelopen vrijdag van start ging. Maandag werden bijna 100.000 jongeren gevaccineerd.



De coronacommissie die verantwoordelijk is voor de nationale vaccinatiecampagne keurde in augustus het gebruik van vaccins van Sinopharm en Pfizer goed voor gebruik tijdens de jongerencampagne die plaats vindt onder het motto: "Vaccineer mijn kinderen, bescherm ze en laat ze hun opleiding in veilige omstandigheden voortzetten.". Ruim 55 procent van de 12-17-jarigen werd gevaccineerd met het Pfizer-vaccin.

De scholieren kunnen zonder afspraak terecht bij ruim 700 vaccinatiecentra in heel Marokko. De inenting gebeurt "gratis en vrijwillig" en vindt plaats met instemming van ouders en voogden.

