Voormalige Spaanse buitenlandminister verdedigt voor de rechtbank ontvangst Brahim Ghali

De voormalige Spaanse buitenlandminister Arancha Gonzalez Laya verscheen maandag voor de rechtbank om te getuigen over het ontvangen van Polisario-voorman Brahim Ghali.

De leider van het Polisario-Front lag eerder dit jaar ruim zeven weken lang in het San Pedro-ziekenhuis in Logroño.

De Spaanse verwelkoming van de gezochte oorlogsmisdadiger en mensenrechtenschender werd veroordeeld door Spaanse verenigingen van slachtoffers van terrorisme en door Sahrawi mensenrechten-NGO's.

Zijn aanwezigheid op het Spaanse vasteland was tevens aanleiding voor een dieptepunt in de Spaans-Marokkaanse betrekkingen. Rabat riep de Spaanse ambassadeur op het matje en haalde de eigen ambassadeur in Spanje terug.



Gonzalez Laya werd eind september opgeroepen voor verhoor. De voormalige buitenlandminister hoopte om niet voor de rechtbank te hoeven verschijnen en diende een verzoek in om op afstand haar getuigenis af te leggen, de rechter ging daar echter niet in mee.

Tijdens het verhoor zei Gonzalez Laya dat het ontvangst van Ghali in overeenstemming was met de wet. Wel beriep ze zich op het "Official Secrets Act", ze zou op basis daarvan Ghali in Spanje hebben verwelkomd zonder daarbij te specificeren wie er binnen de regering van Pedro Sanchez verantwoordelijk was voor het besluit.



De dagvaarding vond plaats nadat Camilo Villarino, de voormalige stafchef van Gonzalez Laya, had verklaard dat de voormalige minister volledig op de hoogte was van de identiteit van de coronapatiënt die destijds vanuit Algerije in Spanje aankwam. Hij bevestigde daarmee eerdere verklaringen over Franse inlichtingendiensten, die zouden Rabat hebben ingelicht over de opmerkelijke gang van zaken.

De affaire zorgde er voor dat de Spaanse premier Pedro Sanchez in juni een nieuwe buitenlandminister moest aanwijzen om Gonzalez Laya te vervangen. De Marokkaanse buitenlandminister Nasser Bourita had daarvoor laten weten niet meer met Gonzalez Laya te willen overleggen.



Volgens waarnemers was het vertrek van de Spaanse minister één van de gevolgen van de diplomatieke crisis die uitbrak tussen Madrid en Rabat.

Gonzalez Laya werd opgevolgd door de toenmalige Spaanse ambassadeur in Parijs José Manuel Albares. Na zijn aanstelling als buitenlandminister liet hij vrijwel direct weten de banden met Marokko aan te willen halen.

