Grote politieactie tegen witwassen crimineel geld in Duitsland

buitenland 6 okt 9:39

De Duitse politie is met meer dan duizend man in de vroege ochtend in drie deelstaten in actie gekomen tegen verdachten die crimineel geld naar het buitenland sluizen.

Er worden huiszoekingen gedaan in tachtig woningen of andere panden in Bremen, Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen. Tien mensen zijn gearresteerd. Ze worden ervan verdacht tot een netwerk te behoren dat meer dan 100 miljoen euro naar vooral Turkije en Syrië zou hebben gesluisd. Het Duitse Openbaar Ministerie meldt dat een een deel van geld zou zijn gebruikt om in Syrië terrorisme te financieren. Het zou gaan om de opbrengst van drugscriminaliteit.

De verdachten zouden behoren tot een 'hawala netwerk'. Het Arabische woord hawala betekent onder meer overmaking en staat voor een informeel banksysteem waarbij op basis van vertrouwen 'hawaladars' (overmakers) tegen commissie zorgen dat cash geld aan iemand wordt gegeven. De klanten kunnen zonder contracten of afrekeningen geld naar een ander land sturen. De netwerken zijn wereldwijd actief, vooral in het Midden-Oosten, Iran, Afghanistan en Afrika. © ANP 2021