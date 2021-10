Steeds vaker hebben beide partners betaald werk

Het komt steeds vaker voor dat van een stel beide partners een betaalde baan hebben.

Dat meldt het statistiekbureau CBS, dat hiervoor heeft bekeken of 40-jarige vrouwen en hun eventuele partner betaald werk hebben.

De meest geziene combinatie bij tweeverdieners is die van een voltijds werkende man en een vrouw met een flinke deeltijdbaan. Tegenwoordig is 60 procent van de vrouwen onderdeel van een werkend paar. Hierbij is gekeken naar vrouwen die de afgelopen vijf jaar 40 jaar werden. Ter vergelijking: 20 jaar geleden behoorde iets meer dan de helft van de vrouwen van dezelfde leeftijd tot een stel waarvan beide partners werkten.

In 15 procent van de gevallen werkt maar een van de partners. Meestal is dat de partner van de vrouw, die soms zelf vrouw is. Dat een van beide partners werkt, komt het meest voor bij laagopgeleide vrouwen.



"Tegenwoordig stoppen nog maar weinig vrouwen met werken na het krijgen van kinderen", zeggen de onderzoekers. Wel kiest een deel van de vrouwen ervoor om minder uren te werken als ze moeder worden.

Tot de jaren zeventig stopten vrouwen vaak met werken na hun huwelijk omdat het van ze werd verwacht of ze werden ontslagen bij de geboorte van het eerste kind. Een deel van hen begon daarna nooit meer aan betaald werk.

